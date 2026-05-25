Лукашенко сказал главе Татарстана, что «Ак Барс» расстроил всю Беларусь

В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Локомотиву» в шести матчах. Во время нынешнего плей-офф Лукашенко активно поддерживал минское «Динамо». В частности, он посетил первый матч серии с московским «Динамо», а перед противостоянием с «Ак Барсом» привез команде на тренировку хлеб, сало и сладости.