Лукашенко сказал главе Татарстана, что «Ак Барс» расстроил всю Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым вспомнил поражение минского «Динамо» от казанского «Ак Барса» в четвертьфинале плей-офф КХЛ. Слова белорусского лидера приводит БелТА.
Серия завершилась уверенной победой казанского клуба со счетом 4−0.
«Не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Взяли у минского “Динамо” выиграли. Аж 4−0. Расстроили всю Беларусь», — сказал Лукашенко.
Минниханов ответил с улыбкой: «Нечаянно».
При этом Лукашенко подчеркнул, что поражение стало полезным уроком для минской команды. Он также отметил достойную игру «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива» и заявил, что казанский клуб был «в шаге от победы».
В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Локомотиву» в шести матчах. Во время нынешнего плей-офф Лукашенко активно поддерживал минское «Динамо». В частности, он посетил первый матч серии с московским «Динамо», а перед противостоянием с «Ак Барсом» привез команде на тренировку хлеб, сало и сладости.