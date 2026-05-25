«Автомобилист» расторг контракт с лучшим бомбардиром сезона

Контракт с хоккеистом был рассчитан до конца сезона 2026/27. Да Коста выступал за «Автомобилист» в сезоне 2018/16 и с 2021 года. Француз в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром екатеринбургского клуба. На его счету 15 голов и 31 результативная передача с учетом плей-офф. В России он также выступал за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». Всего на его счету в КХЛ 218 голов и 322 передачи в 627 играх. Да Коста — десятый бомбардиром в истории КХЛ, из легионеров по этому показателю он уступает только Найджелу Доусу.