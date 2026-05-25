«Автомобилист» расторг контракт с лучшим бомбардиром сезона

«Контракт с 36-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Наш клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию», — говорится в заявлении клуба.
Контракт с хоккеистом был рассчитан до конца сезона 2026/27. Да Коста выступал за «Автомобилист» в сезоне 2018/16 и с 2021 года. Француз в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром екатеринбургского клуба. На его счету 15 голов и 31 результативная передача с учетом плей-офф. В России он также выступал за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». Всего на его счету в КХЛ 218 голов и 322 передачи в 627 играх. Да Коста — десятый бомбардиром в истории КХЛ, из легионеров по этому показателю он уступает только Найджелу Доусу.
По данным ресурса «Сила Спорта», «Шанхай Дрэгонс» — один из основных претендентов на форварда Стефана Да Косту. Хоккеист хорошо знаком руководству китайского клуба. Француз неоднократно играл против президента «Шанхая» Ильи Ковальчука, а в сезоне-2014/15 вместе с нынешним генменеджером «Драконов» Евгением Артюхиным защищал цвета ЦСКА.
В составе сборной Франции Да Коста в этом году принял участие в хоккейном турнире на Олимпийских играх в Италии, где сделал один ассист. Команда проиграла все матчи на групповом этапе.
«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте в Восточной конференции, но в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» (2:4).