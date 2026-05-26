Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
США
:
Австрия
П1
1.14
X
10.00
П2
18.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швеция
:
Словакия
П1
1.50
X
5.35
П2
5.36
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Финляндия
П1
2.55
X
4.48
П2
2.45
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Чехия
:
Канада
П1
7.14
X
6.02
П2
1.37
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Венгрия
:
Латвия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Норвегия
:
Дания
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
2
:
Каролина
3
П1
X
П2

В «Локомотиве» объяснили, почему уход Никитина не сломал команду

Губернатор Ярославской области отметил роль Игоря Никитина в создании чемпионской команды и работу Боба Хартли.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина после смены главного тренера. По его словам, бывший наставник команды Игорь Никитин сыграл важную роль в формировании чемпионского коллектива, сообщает «Известия».

Никитин привел «Локомотив» к первому в истории клуба Кубку Гагарина, после чего покинул Ярославль. В следующем сезоне команду возглавил Боб Хартли.

Евраев отметил, что канадский специалист сумел сохранить высокий уровень команды и не разрушить то, что было создано до него. По мнению главы региона, именно преемственность стала одним из факторов второго подряд чемпионства ярославцев.

«Игорь Валерьевич Никитин проделал большую работу, создал сильную команду. Боб Хартли сумел сохранить этот фундамент и добавить свое», — сказал Евраев.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Ак Барс» в серии со счетом 4−2. Решающая игра завершилась победой команды Хартли со счетом 3:2.

После финала Хартли объявил о завершении тренерской карьеры. Таким образом, «Локомотиву» предстоит снова пройти через смену главного тренера после чемпионского сезона.

Также в интервью Евраев рассказал о планах по развитию спортивной инфраструктуры в регионе. В частности, к 2030 году в Ярославле рассчитывают построить новый стадион на 12 тысяч зрителей.