«Динамо» сделало квалификационное предложение 19 хоккеистам

«Динамо» закрепило за собой спортивные права на игроков. В этот список вошли:
Вратари: Максим Моторыгин, Илья Подсуха,
Защитники: Тимур Кол, Марио Паталаха, Марат Сабитов, Кирилл Савушкин, Магомед Шараканов.
Нападающие: Артем Бондарь, Даниил Давыдов, Семен Дер-Аргучинцев, Иван Зинченко, Дмитрий Зуган, Тимофей Катков, Максим Комтуа, Эдуард Мишиков, Максим Муранов, Даниил Прохоров, Сергей Савинов, Иван Селиванов.
Московское «Динамо» в прошедшем сезоне заняло седьмое место в Западной конференции. «Бело-голубые» вышли в плей-офф, где проиграли в первом раунде минскому «Динамо» (0−4).