Хартли ответил КХЛ после невключения в тройку лучших тренеров

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отреагировал на то, что КХЛ не включила его в тройку номинантов на приз лучшему тренеру года. Канадский специалист заявил, что его не интересуют индивидуальные награды, сообщает «Матч ТВ».
Хартли привел «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Ярославская команда стала первой в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф прошла «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Ак Барс».
«Посмотрите, у меня на шее висит золотая медаль от КХЛ, а недавно в Казани наша команда выиграла чемпионский трофей. Я приезжал в Россию за Кубком Гагарина, а не за званием “Лучший тренер года”. И даже в контракт с “Локомотивом” не включил ни одного бонуса за личные успехи. Меня не интересуют индивидуальные награды», — сказал Хартли.
В тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона вошли Анвар Гатиятулин из «Ак Барса», Андрей Разин из «Металлурга» и Виктор Козлов из «Салавата Юлаева».
В финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 4−2. В решающем матче ярославцы выиграли 4:2.
После победы Хартли объявил о завершении тренерской карьеры. Его контракт с «Локомотивом» истекает 31 мая.
Для Хартли это второй Кубок Гагарина в карьере. В 2021 году он выиграл трофей с «Авангардом».