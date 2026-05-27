Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.05
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.17
П2
2.10
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Финляндия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.26
П2
5.32
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.76
П2
6.51
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Хартли ответил КХЛ после невключения в тройку лучших тренеров

Боб Хартли заявил, что его не интересуют личные призы после того, как КХЛ не включила его в тройку лучших тренеров сезона.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отреагировал на то, что КХЛ не включила его в тройку номинантов на приз лучшему тренеру года. Канадский специалист заявил, что его не интересуют индивидуальные награды, сообщает «Матч ТВ».

Хартли привел «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Ярославская команда стала первой в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф прошла «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Ак Барс».

«Посмотрите, у меня на шее висит золотая медаль от КХЛ, а недавно в Казани наша команда выиграла чемпионский трофей. Я приезжал в Россию за Кубком Гагарина, а не за званием “Лучший тренер года”. И даже в контракт с “Локомотивом” не включил ни одного бонуса за личные успехи. Меня не интересуют индивидуальные награды», — сказал Хартли.

В тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона вошли Анвар Гатиятулин из «Ак Барса», Андрей Разин из «Металлурга» и Виктор Козлов из «Салавата Юлаева».

В финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 4−2. В решающем матче ярославцы выиграли 4:2.

После победы Хартли объявил о завершении тренерской карьеры. Его контракт с «Локомотивом» истекает 31 мая.

Для Хартли это второй Кубок Гагарина в карьере. В 2021 году он выиграл трофей с «Авангардом».