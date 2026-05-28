Шарипзянов дал совет молодым хоккеистам

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов призвал игроков МХЛ меньше говорить и больше работать.

Источник: РИА "Новости"

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от церемонии закрытия сезона Olimpbet МХЛ и дал совет молодым хоккеистам. Его слова приводит официальный сайт МХЛ.

Шарипзянов отметил, что сам провел в МХЛ один сезон за «Реактор» в возрасте 16−17 лет. По словам хоккеиста, этот этап был важным для его развития, несмотря на то что команда тогда не вышла в плей-офф.

Защитник «Авангарда» также положительно оценил новое поколение игроков. Он заявил, что молодые хоккеисты приходят в КХЛ уже готовыми бороться за место в составе и отличаются высокой скоростью.

«Совет молодым? Я думал об этом: поменьше разговаривать, побольше дела. Бывает, заходят в КХЛ не с той ноги», — сказал Шарипзянов.

В качестве примера защитник привел хоккеиста «Локомотива» Егора Сурина, который уже дважды выиграл Кубок Гагарина и забил два гола в решающем матче.

«Вот с кого брать пример: просто работать, делать свое дело и получать от этого удовольствие», — отметил Шарипзянов.

Шарипзянов выступает за «Авангард» с 2020 года и является одним из лидеров обороны омского клуба.