Мозякин: Радулов в таком возрасте гнал «Локомотив» вперед

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин оценил игру нападающего «Локомотива» Александра Радулова в прошедшем сезоне КХЛ. По словам бывшего хоккеиста, именно энергия 39-летнего форварда особенно выделялась в чемпионской команде, сообщает «Матч ТВ».
«В этом году меня покорил Саня Радулов, который своей вот этой энергией в таком возрасте гнал команду вперед. И эти 33 секунды в шестом матче полуфинальной серии с “Авангардом”, я считаю, что сделал он. Так что все лавры ему», — сказал Мозякин.
«Локомотив» второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославцы победили казанский «Ак Барс» со счетом 4−2.
Радулов с учетом плей-офф провел 86 матчей и набрал 69 очков — забросил 27 шайб и сделал 42 результативные передачи.
Нападающий был включен в символическую сборную сезона КХЛ. Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг также заявил, что отдал бы Радулову звание MVP сезона.
Для Радулова этот Кубок Гагарина стал первым в составе «Локомотива». Хоккеист перешел в ярославский клуб перед сезоном-2025/26.