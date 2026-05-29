Шарипзянов: «Авангард» превратит вылет в рабочую злость

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвел итоги сезона КХЛ и высказался о поражении от «Локомотива» в плей-офф. По словам хоккеиста, омская команда не будет зацикливаться на неудаче, сообщает «Матч ТВ».
«Авангард» уступил «Локомотиву» в серии третьего раунда плей-офф КХЛ со счетом 3−4. При этом по ходу противостояния омичи вели 3−1.
«Забили они два гола не за 33 секунды, там момент до этого созревал, но и у нас был целый овертайм, целая игра, пять периодов с двумя овертаймами, — мы, видимо, не заслужили. Если бы мы выиграли седьмую игру, то думаю, что про это бы никто не вспомнил. Были штанги в этих овертаймах, но не сложилось», — сказал Шарипзянов.
Хоккеист подчеркнул, что команда должна использовать болезненное поражение как дополнительную мотивацию.
«И от этого сейчас грустить и плакать мы, естественно, не будем. Превратим это в рабочую злость, которая нам поможет в следующем сезоне», — добавил защитник.
В четверг в Барвихе прошла церемония закрытия сезона КХЛ. Шарипзянов получил награду «Золотая клюшка», которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.
«Локомотив» после победы над «Авангардом» вышел в финал Кубка Гагарина и затем второй сезон подряд стал чемпионом КХЛ.