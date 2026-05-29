Котляревский перейдет из «Авангарда» в «Шанхай»

«Шанхай» выплатит «Авангарду» денежную компенсацию за нападающего Михаила Котляревского. Об этом сообщил Telegram-канал «Хайруллин Live».
«По моей информации, “Шанхай” заплатит “Авангарду” около 10 миллионов рублей в качестве денежной компенсации за нападающего Михаила Котляревского», — говорится в сообщении.
Котляревский выступал за «Авангард» в прошлом сезоне КХЛ. Возможный переход форварда в «Шанхай» может стать частью обновления состава китайского клуба перед новым сезоном.
Денежная компенсация позволяет клубам КХЛ оформлять переходы игроков без обмена хоккеистами или правами на других игроков.