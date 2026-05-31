Четыре хоккеиста покинут новосибирскую «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» объявила об уходе четырех хоккеистов после завершения сезона. Контракты игроков заканчиваются 31 мая, сообщается на сайте клуба.
Команду покинут защитники Егор Зайцев и Чейз Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семен Кошелев. В клубе отметили, что хоккеисты продолжат карьеру в других командах.
«Мы благодарим за игру в нашей команде защитников Егора Зайцева и Чейза Приски, нападающих Андрея Локтионова и Семена Кошелева. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Сибири».
«Сибирь» выступает в Восточной конференции КХЛ. В прошедшем сезоне новосибирская команда вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где завершила борьбу в первом раунде.
В межсезонье клуб уже начал работу над составом. Ранее «Сибирь» объявляла о новых контрактах с рядом игроков, включая вратарей Антона Красоткина и Михаила Бердина.