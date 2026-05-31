Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.39
П2
3.00
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2

Четыре хоккеиста покинут новосибирскую «Сибирь»

Клуб объявил, что контракты заканчиваются у Егора Зайцева, Чейза Приски, Андрея Локтионова и Семена Кошелева.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирская «Сибирь» объявила об уходе четырех хоккеистов после завершения сезона. Контракты игроков заканчиваются 31 мая, сообщается на сайте клуба.

Команду покинут защитники Егор Зайцев и Чейз Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семен Кошелев. В клубе отметили, что хоккеисты продолжат карьеру в других командах.

«Мы благодарим за игру в нашей команде защитников Егора Зайцева и Чейза Приски, нападающих Андрея Локтионова и Семена Кошелева. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Сибири».

«Сибирь» выступает в Восточной конференции КХЛ. В прошедшем сезоне новосибирская команда вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где завершила борьбу в первом раунде.

В межсезонье клуб уже начал работу над составом. Ранее «Сибирь» объявляла о новых контрактах с рядом игроков, включая вратарей Антона Красоткина и Михаила Бердина.