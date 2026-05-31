«Трактор» объявил об уходе из клуба всех легионеров

Челябинский «Трактор» объявил об уходе четырех легионеров. Команду покидают защитники Логан Дэй, Джордан Гросс и Михал Чайковски, а также нападающий Джошуа Ливо, сообщается на сайте клуба.
Дэй пришел в «Трактор» по ходу сезона-2024/25 и стал с командой серебряным призером чемпионата КХЛ. В следующем розыгрыше защитник установил клубный рекорд по количеству заблокированных бросков в регулярном чемпионате — 187 блокшотов в 66 матчах.
Всего за челябинскую команду Дэй провел 113 игр и набрал 34 очка — четыре шайбы и 30 передач — при показателе полезности «+25». Гросс присоединился к «Трактору» в минувшее межсезонье и записал на свой счет 37 очков в 69 встречах.
Ливо также подписал контракт с клубом летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 69 очков в 67 матчах — 29 голов и 40 результативных передач.
Чайковски перешел в «Трактор» по ходу прошлого чемпионата. В 21 матче защитник набрал шесть очков — три шайбы и три передачи.
«Благодарим наших легионеров за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.