Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
«Трактор» объявил об уходе из клуба всех легионеров

Хоккейный клуб поблагодарил Логана Дэя, Джордана Гросса, Джошуа Ливо и Михала Чайковски за игру.

Источник: РИА "Новости"

Челябинский «Трактор» объявил об уходе четырех легионеров. Команду покидают защитники Логан Дэй, Джордан Гросс и Михал Чайковски, а также нападающий Джошуа Ливо, сообщается на сайте клуба.

Дэй пришел в «Трактор» по ходу сезона-2024/25 и стал с командой серебряным призером чемпионата КХЛ. В следующем розыгрыше защитник установил клубный рекорд по количеству заблокированных бросков в регулярном чемпионате — 187 блокшотов в 66 матчах.

Всего за челябинскую команду Дэй провел 113 игр и набрал 34 очка — четыре шайбы и 30 передач — при показателе полезности «+25». Гросс присоединился к «Трактору» в минувшее межсезонье и записал на свой счет 37 очков в 69 встречах.

Ливо также подписал контракт с клубом летом 2025 года. По итогам сезона форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 69 очков в 67 матчах — 29 голов и 40 результативных передач.

Чайковски перешел в «Трактор» по ходу прошлого чемпионата. В 21 матче защитник набрал шесть очков — три шайбы и три передачи.

«Благодарим наших легионеров за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.