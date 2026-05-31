«Авангард» расстался с Войновым и еще двумя игроками

Омский «Авангард» объявил, что три хоккеиста покидают команду в связи с истечением сроков контрактов, сообщается в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте».
Речь идет о нападающих Иване Игумнове и Кирилле Пилипенко, а также защитнике Вячеславе Войнове. В клубе поблагодарили игроков за выступления в форме «ястребов».
«Спасибо за каждый матч в форме “ястребов”, за самоотверженность и готовность сделать все для команды», — говорится в сообщении «Авангарда».
Отдельно клуб обратился к Игумнову, пожелав ему скорейшего восстановления и возвращения на лед.
В «Авангарде» также отметили, что переговоры продолжаются с другими хоккеистами, чьи контракты истекают 31 мая.
Омский клуб выступает в Восточной конференции КХЛ. В межсезонье «Авангард» продолжает формировать состав перед новым чемпионатом.