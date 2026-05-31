Тренер Уланов завершил работу в «Торпедо»

Игорь Уланов завершил работу в тренерском штабе нижегородского «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.
«Благодарим Игоря Сергеевича за работу в тренерском штабе “Торпедо” и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Уланов вошел в тренерский штаб «Торпедо» в январе 2025 года. Нижегородский клуб тогда отмечал его большой опыт, полученный в российском и североамериканском хоккее.
В качестве игрока Уланов провел более 700 матчей в НХЛ, выступал за сборную России на Кубке мира и чемпионате мира. После завершения карьеры он работал тренером в системе клубов КХЛ.
«Торпедо» продолжает формирование тренерского штаба и состава перед новым сезоном КХЛ.