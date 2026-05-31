Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул «Салават Юлаев»

Помимо него, команду покинули форварды Денис Ян, Владимир Бутузов и Петр Хохряков.
Хохлачеву 32 года. Он присоединился к «Салавату Юлаеву» в сентябре 2025 года, заключив сначала пробный, а затем полноценный контракт до завершения сезона. За уфимский клуб хоккеист сыграл 36 матчей, в которых набрал 15 очков (9 заброшенных шайб и 6 результативных передач).
Ранее Хохлачев выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак», петербургский СКА, омский «Авангард», хабаровский «Амур», «Сочи» и тольяттинскую «Ладу». В составе СКА и «Авангарда» он завоевывал Кубок Гагарина. Также в активе Хохлачева девять матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Бостон Брюинз».