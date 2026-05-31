Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швейцария
:
Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул «Салават Юлаев»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в своем Telegram-канале сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Александром Хохлачевым, двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

Помимо него, команду покинули форварды Денис Ян, Владимир Бутузов и Петр Хохряков.

Хохлачеву 32 года. Он присоединился к «Салавату Юлаеву» в сентябре 2025 года, заключив сначала пробный, а затем полноценный контракт до завершения сезона. За уфимский клуб хоккеист сыграл 36 матчей, в которых набрал 15 очков (9 заброшенных шайб и 6 результативных передач).

Ранее Хохлачев выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак», петербургский СКА, омский «Авангард», хабаровский «Амур», «Сочи» и тольяттинскую «Ладу». В составе СКА и «Авангарда» он завоевывал Кубок Гагарина. Также в активе Хохлачева девять матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Бостон Брюинз».