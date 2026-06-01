ЦСКА расстался с Провольневым и еще тремя хоккеистами

Также ЦСКА объявил о расторжении контракта с защитником Владиславом Провольневым. 31-летний россиянин выступал за армейский клуб с 2021 года. Он провел за клуб 289 матчей и набрал 69 (18+51) очков. В составе ЦСКА Провольнев дважды завоевал Кубок Гагарина (2022, 2023).