ЦСКА расстался с Провольневым и еще тремя хоккеистами

Московский ЦСКА объявил об уходе двукратного обладателя Кубка Гагарина Владислава Провольнева, а также Ника Эберта, Сергея Калинина и Данилы Моисеева.

Три хоккеиста покинули столичный клуб в связи с истечением срока действия контрактов.

Эберт перешел в ЦСКА в январе этого года. 32-летний американец отыграл за армейский клуб 15 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.

Калинин вернулся в ЦСКА в декабре 2025 года. 35-летний россиянин провел за армейцев 37 матчей и набрал 6 (4+2) очков.

Моисеев перешел в ЦСКА в июле 2025 года, но из-за травмы не сыграл за команду ни одного матча.

Также ЦСКА объявил о расторжении контракта с защитником Владиславом Провольневым. 31-летний россиянин выступал за армейский клуб с 2021 года. Он провел за клуб 289 матчей и набрал 69 (18+51) очков. В составе ЦСКА Провольнев дважды завоевал Кубок Гагарина (2022, 2023).

Минувший сезон ЦСКА завершил на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф московский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил омскому «Авангарду» (1−4).