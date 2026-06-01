ЦСКА расстался с Провольневым и еще тремя хоккеистами

Три хоккеиста покинули столичный клуб в связи с истечением срока действия контрактов.
Эберт перешел в ЦСКА в январе этого года. 32-летний американец отыграл за армейский клуб 15 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.
Калинин вернулся в ЦСКА в декабре 2025 года. 35-летний россиянин провел за армейцев 37 матчей и набрал 6 (4+2) очков.
Моисеев перешел в ЦСКА в июле 2025 года, но из-за травмы не сыграл за команду ни одного матча.
Также ЦСКА объявил о расторжении контракта с защитником Владиславом Провольневым. 31-летний россиянин выступал за армейский клуб с 2021 года. Он провел за клуб 289 матчей и набрал 69 (18+51) очков. В составе ЦСКА Провольнев дважды завоевал Кубок Гагарина (2022, 2023).
Минувший сезон ЦСКА завершил на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф московский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил омскому «Авангарду» (1−4).