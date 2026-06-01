Боб Хартли перейдет в «Локомотиве» на новую должность

Ярославский «Локомотив» сообщил, что канадец Боб Хартли продолжит работу в клубе в качестве консультанта.

Источник: РИА "Новости"

65-летний канадский специалист возглавил ярославцев летом 2025 года и помог им завоевать завоевать второй Кубок Гагарина подряд.

«Мы рады сообщить, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. В следующем сезоне он станет консультантом ХК “Локомотив” не только по вопросам основной команды, но и подготовки собственного резерва, методического образования тренеров из системы Клуба, селекции и в ряде других важных направлений», — сказано в заявлении клуба.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» (4−2). После победы Хартли объявил о завершении тренерской карьеры.

С 2018 по 2022 год Хартли возглавлял омский «Авангард», который в 2021 году привел к Кубку Гагарина. Канадец стал первым иностранным специалистом, которому удалось выиграть этот трофей дважды.

До приезда в Россию Хартли работал в НХЛ в «Колорадо», «Атланте» и «Калгари», а также возглавлял швейцарский «Цюрих» и сборную Латвии.