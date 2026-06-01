Двукратный обладатель Кубка Гагарина Диц перешел в «Сибирь»

Всего Диц провел в КХЛ 548 игры, в которых набрал 267 (94+173) очков. Защитник также выступал за «Барыс», ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист». В составе ЦСКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).