Губерниев назвал вратаря лучшим игроком сезона в КХЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал имя лучшего хоккеиста КХЛ по итогам сезона-2025/26. Чемпионат завершился 21 мая.
— Кого бы вы назвали лучшим игроком сезона?
— Пусть будет Даниил Исаев. Я поклонник вратарей, как известно. И специалист по вратарям.
— В плей-офф у него были и неудачные матчи…
— Победителей не судят. В финале он сыграл роскошно.
— А как насчет Радулова?
— Радулов — один из лучших, точно. Поэтому давайте скажем, что вратарь — Исаев, а полевой игрок — Радулов, — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
Ранее Исаев и Радулов помогли ярославскому «Локомотиву» выиграть Кубок Гагарина во второй раз подряд. «Локомотив» вовторой раз подряд стад обладателем Кубка Гагарина. Он обыграл в финале «Ак Барс». В предыдущем сезоне ярославцы смогли одолеть «Трактор» в серии решающих матчей.