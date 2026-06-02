Защитник ЦСКА подписал контракт с действующим чемпионом НХЛ

Шуравин является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне 20-летний защитник провел в КХЛ 21 матч и отметился одной результативной передачей. Также он провел 29 матчей за «Звезду» в ВХЛ и «Красную Армию» в МХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.