Защитник ЦСКА подписал контракт с действующим чемпионом НХЛ

20-летний хоккеист подписал с «пантерами» трехлетний контракт новичка с годовой зарплатой один миллион долларов. Шуравин был выбран «Флоридой» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 97-м номером.
«Матвей — уравновешенный универсальный защитник, который отлично читает игру. Мы с нетерпением ждем, когда он заиграет в Северной Америке», — сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.
Шуравин является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне 20-летний защитник провел в КХЛ 21 матч и отметился одной результативной передачей. Также он провел 29 матчей за «Звезду» в ВХЛ и «Красную Армию» в МХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.
«Флорида» является обладателем двух последних Кубков Стэнли. В этом сезоне команда не смогла выйти в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Шуравин станет пятым россиянином в составе «Флориды». За клуб выступают вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов. Также за фарм-клуб «пантер» в АХЛ играет вратарь Кирилл Герасимюк.
Ожидается, что Шуравин начнет свою карьеру в Северной Америке с АХЛ.