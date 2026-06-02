«Металлург» использует рекламную льготу в потолке зарплат

Спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков заявил, что команда воспользуется новой опцией КХЛ.

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков положительно оценил новую льготу КХЛ в потолке зарплат, сообщает «Матч ТВ».

С сезона-2026/27 клубы лиги смогут выводить из-под потолка зарплат до 50 млн рублей по коммерческим контрактам игроков со спонсорами. Ранее об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Безусловно, это плюс. Хорошо, что есть такая опция, мы ей обязательно воспользуемся. Понимание, как именно, у нас уже есть», — сказал Бирюков.

Также спортивный директор «Металлурга» подвел итоги прошедшего сезона. Он отметил, что чемпионат получился ровным для магнитогорской команды, однако в плей-офф клуб рассчитывал на другой результат.

«В принципе получился хороший, ровный сезон с нашей стороны, конечно, в плей-офф ждали другого. Были совсем другие цели и задачи. Но будет для нас опытом», — добавил Бирюков.

«Металлург» завершил выступление в плей-офф КХЛ в полуфинале. Магнитогорская команда проиграла казанскому «Ак Барсу» в серии со счетом 1−4.

В сезоне-2026/27 потолок зарплат КХЛ будет увеличен до 950 млн рублей. Нижняя граница зарплатной ведомости также вырастет и составит 525 млн рублей.