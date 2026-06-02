Третьяк назвал Квартальнова одним из лучших тренеров России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером ярославского «Локомотива», сообщает «Матч ТВ».
В понедельник «Локомотив» объявил о назначении 60-летнего специалиста. В прошлом сезоне Квартальнов возглавлял минское «Динамо» и вывел команду во второй раунд Кубка Гагарина.
«Я считаю, что Квартальнов — один из лучших российских тренеров, это точно. Я знаю, что он максималист. Видел, как он работает. И тренировал сборную Белоруссии, которая несколько лет встречалась с нашей командой. Знаю, как он относится к своему делу. Квартальнов — большой профессионал. Он хороший тренер», — сказал Третьяк.
Также глава ФХР высказался об игре вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.
«Он стабильно играет на протяжении многих сезонов. Очень важно, когда у вратаря такая стабильность есть. Да, иногда у любого случаются спады. Но уверенность голкипера передается команде, и тогда она спокойно идет вперед с мыслью, что вратарь, если что, выручит. Большая заслуга Исаева, что “Локомотив” завоевал Кубок Гагарина», — отметил Третьяк.
Третьяк добавил, что успех молодежной команды «Локо» в МХЛ говорит о работе хоккейной школы в Ярославле и профессиональном подходе руководства клуба.
Квартальнов ранее уже работал в «Локомотиве», а также возглавлял ЦСКА, «Ак Барс» и минское «Динамо».