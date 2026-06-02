Третьяк назвал Квартальнова одним из лучших тренеров России

Президент ФХР поддержал назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером ярославского «Локомотива».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером ярославского «Локомотива», сообщает «Матч ТВ».

В понедельник «Локомотив» объявил о назначении 60-летнего специалиста. В прошлом сезоне Квартальнов возглавлял минское «Динамо» и вывел команду во второй раунд Кубка Гагарина.

«Я считаю, что Квартальнов — один из лучших российских тренеров, это точно. Я знаю, что он максималист. Видел, как он работает. И тренировал сборную Белоруссии, которая несколько лет встречалась с нашей командой. Знаю, как он относится к своему делу. Квартальнов — большой профессионал. Он хороший тренер», — сказал Третьяк.

Также глава ФХР высказался об игре вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

«Он стабильно играет на протяжении многих сезонов. Очень важно, когда у вратаря такая стабильность есть. Да, иногда у любого случаются спады. Но уверенность голкипера передается команде, и тогда она спокойно идет вперед с мыслью, что вратарь, если что, выручит. Большая заслуга Исаева, что “Локомотив” завоевал Кубок Гагарина», — отметил Третьяк.

Третьяк добавил, что успех молодежной команды «Локо» в МХЛ говорит о работе хоккейной школы в Ярославле и профессиональном подходе руководства клуба.

Квартальнов ранее уже работал в «Локомотиве», а также возглавлял ЦСКА, «Ак Барс» и минское «Динамо».