Плющев усомнился в успехе Квартальнова в «Локомотиве»

Бывший главный тренер сборной России считает, что новый наставник ярославского клуба может не выиграть Кубок Гагарина.

Источник: https://hockey.by

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев скептически оценил назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива», сообщает «Матч ТВ».

В понедельник ярославский клуб объявил об уходе Боба Хартли с поста главного тренера. Канадского специалиста сменил Квартальнов, который в прошлом сезоне работал с минским «Динамо».

«Честно скажу, мне не очень интересен этот вопрос и этот субъект, хотя бы потому, что он уже был в “Локомотиве”, ЦСКА, “Ак Барсе” и минском “Динамо” — топовых клубах, где он ничего не достиг», — сказал Плющев.

Специалист также выразил сомнение, что Квартальнов сможет привести «Локомотив» к третьему подряд чемпионству в КХЛ.

«Не знаю, сможет ли он достичь Кубка Гагарина в Ярославле, очень в этом сомневаюсь. Это его проблемы и проблемы руководителей, которые его пригласили, хотя он уже был в “Локомотиве” и ушел оттуда далеко не с хорошей репутацией», — добавил Плющев.

Квартальнов ранее уже возглавлял «Локомотив», а также работал в ЦСКА, «Ак Барсе» и минском «Динамо». Кубок Гагарина в качестве главного тренера он пока не выигрывал.

«Локомотив» в двух последних сезонах выигрывал Кубок Гагарина. После ухода Хартли перед новым тренерским штабом будет стоять задача сохранить чемпионский уровень команды.