Слепышев покинул московское «Динамо»

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина завершил выступления за бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий Антон Слепышев покинул московское «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний хоккеист выступал за бело-голубых с 2024 года. Ранее он перешел в «Динамо» после обмена из ЦСКА.

В сезоне-2025/26 Слепышев провел 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков — забросил 9 шайб и сделал 18 результативных передач.

В плей-офф форвард сыграл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Московское «Динамо» завершило борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде.

До перехода в «Динамо» Слепышев выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург» и «Эдмонтон» в НХЛ. В составе армейского клуба он трижды выигрывал Кубок Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах.

Ранее СМИ сообщали, что следующим клубом нападающего может стать екатеринбургский «Автомобилист». Официально о новом соглашении игрока пока не объявлялось.