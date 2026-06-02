Панин проведет еще один сезон в «Салавате Юлаеве»

Защитник Григорий Панин подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Соглашение с капитаном команды рассчитано на один год. Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года.
В минувшем сезоне защитник провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 очков — забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных передач. В 10 играх плей-офф на его счету одна передача.
Всего в КХЛ Панин провел 987 матчей. На его счету 185 очков — 45 голов и 140 передач, показатель полезности «+218» и 1519 штрафных минут.
За карьеру Панин выступал за «Ладу», «Ак Барс», ЦСКА и «Салават Юлаев». В составе казанского клуба защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2009 и 2010 годах.
Также Панин становился бронзовым призером чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в сезонах-2018/19 и 2024/25.