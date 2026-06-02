Капитан «Трактора» Кадейкин покинул команду

Нападающий Александр Кадейкин покидает челябинский «Трактор» и продолжит карьеру в другом клубе, сообщается на официальном сайте команды.
Кадейкин присоединился к «Трактору» в июне 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард вместе с челябинской командой стал серебряным призером чемпионата КХЛ.
Прошлым летом Кадейкин был выбран капитаном «Трактора». Всего за два года в Челябинске нападающий провел 161 матч и набрал 93 очка — забросил 43 шайбы и сделал 50 результативных передач.
«Благодарим Александра за яркую игру в черно-белой форме и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Ранее «Трактор» также объявил об уходе ряда легионеров. Команду покинули Логан Дэй, Джордан Гросс, Джошуа Ливо и Михал Чайковски.
