«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Гатиятулиным

Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года, до конца сезона-2027/28.
В прошедшем сезоне «Ак Барс» по руководством Анвара Гатиятулина занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и добрался до финала Кубка Гагарина, выбив по пути «Трактор» (4−1), минское «Динамо» (4−0) и «Металлург» (4−1). В финале казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» 2−4 в серии.
Анвара Гатиятулина признали лучшим тренером сезона-2025/26. 50-летний специалист возглавляет «Ак Барс» с 2024 года.
С 2020-го по 2024 год Гатиятулин возглавлял «Трактор». Ранее специалист тренировал челябинскую команду с 2015-го по 2018 год, в сезоне-2017/18 довел ее до финала Восточной конференции. В 2018—2020 годах Гатиятулин входил в тренерский штаб петербургского СКА и сборной России. В период игровой карьеры он выступал за «Трактор», тольяттинскую «Ладу», московский ЦСКА, омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо».
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит