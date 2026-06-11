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«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Гатиятулиным

«Ак Барс» достиг договоренности с главным тренером Анваром Гатиятулиным о продлении контракта. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года, до конца сезона-2027/28.

В прошедшем сезоне «Ак Барс» по руководством Анвара Гатиятулина занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и добрался до финала Кубка Гагарина, выбив по пути «Трактор» (4−1), минское «Динамо» (4−0) и «Металлург» (4−1). В финале казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» 2−4 в серии.

Анвара Гатиятулина признали лучшим тренером сезона-2025/26. 50-летний специалист возглавляет «Ак Барс» с 2024 года.

С 2020-го по 2024 год Гатиятулин возглавлял «Трактор». Ранее специалист тренировал челябинскую команду с 2015-го по 2018 год, в сезоне-2017/18 довел ее до финала Восточной конференции. В 2018—2020 годах Гатиятулин входил в тренерский штаб петербургского СКА и сборной России. В период игровой карьеры он выступал за «Трактор», тольяттинскую «Ладу», московский ЦСКА, омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо».

Ак Барс
2:3
0:2, 0:0, 2:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Финал
21.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8789 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Боб Хартли
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-53:44)
Даниил Исаев
Тимур Билялов
(54:27-54:48)
Тимур Билялов
(57:08-57:43)
1-й период
04:05
Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
05:03
Илья Сафонов
13:55
Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
16:32
Никита Дыняк
17:47
Байрон Фрэз
2-й период
22:50
Байрон Фрэз
39:48
Алексей Береглазов
3-й период
47:23
Кирилл Семенов
47:23
Мартин Гернат
52:30
Максим Шалунов
54:27
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08
Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
Статистика
Ак Барс
Локомотив
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит