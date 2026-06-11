«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Гатиятулиным

С 2020-го по 2024 год Гатиятулин возглавлял «Трактор». Ранее специалист тренировал челябинскую команду с 2015-го по 2018 год, в сезоне-2017/18 довел ее до финала Восточной конференции. В 2018—2020 годах Гатиятулин входил в тренерский штаб петербургского СКА и сборной России. В период игровой карьеры он выступал за «Трактор», тольяттинскую «Ладу», московский ЦСКА, омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо».