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Норвежскому вратарю грозят отстранением, если он перейдет в КХЛ

Генеральный менеджер сборной Норвегии Патрик Торесен заявил, что вратарь Хенрик Хаукеланн не будет вызываться в команду, если он продолжит карьеру в КХЛ. Об этом сообщает телеканал TV2.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

На минувших выходных стало известно, что 31-летний норвежец договорился о двухлетнем контракте с челябинским «Трактором».

«Совет директоров принял решение, согласно которому игроки, имеющие клубную связь с российским хоккеем, недоступны для национальной сборной. Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать», — сказал Торесен.

Хаукеланн был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира, на котором сборная Норвегии добилась исторического результата. Норвежцы впервые в своей истории выиграли бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Канады (3:2 ОТ).

Минувший сезон Хаукеланн провел в немецком «Штраубинг Тайгерс». Ранее он также выступал в чемпионатах Норвегии, Швеции и Финляндии.

Сам Торесен является самым титулованным норвежским хоккеистом в истории КХЛ и одним из шести представителей своей страны, выступавших в лиге. Он был игроком уфимского «Салавата Юлаева» (2009−2011) и петербургского СКА (2011−2015, 2017−2018). С каждой из команд он по разу выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2015).

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.