Норвежскому вратарю грозят отстранением, если он перейдет в КХЛ

Сам Торесен является самым титулованным норвежским хоккеистом в истории КХЛ и одним из шести представителей своей страны, выступавших в лиге. Он был игроком уфимского «Салавата Юлаева» (2009−2011) и петербургского СКА (2011−2015, 2017−2018). С каждой из команд он по разу выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2015).