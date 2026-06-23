Норвежскому вратарю грозят отстранением, если он перейдет в КХЛ

На минувших выходных стало известно, что 31-летний норвежец договорился о двухлетнем контракте с челябинским «Трактором».
«Совет директоров принял решение, согласно которому игроки, имеющие клубную связь с российским хоккеем, недоступны для национальной сборной. Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать», — сказал Торесен.
Хаукеланн был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира, на котором сборная Норвегии добилась исторического результата. Норвежцы впервые в своей истории выиграли бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Канады (3:2 ОТ).
Минувший сезон Хаукеланн провел в немецком «Штраубинг Тайгерс». Ранее он также выступал в чемпионатах Норвегии, Швеции и Финляндии.
Сам Торесен является самым титулованным норвежским хоккеистом в истории КХЛ и одним из шести представителей своей страны, выступавших в лиге. Он был игроком уфимского «Салавата Юлаева» (2009−2011) и петербургского СКА (2011−2015, 2017−2018). С каждой из команд он по разу выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2015).
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.