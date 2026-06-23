«Трактор» подписал контракт с лучшим голкипером ЧМ-2026

«Хенрик Хаукеланд — опытнейший вратарь, только-только вышедший на пик своей карьеры. Это большой профессионал, на 100 процентов готовый быть первым номером в КХЛ и имеющий для этого всю нужную базу. Габариты, уверенность в себе, психологическая устойчивость — тот самый набор характеристик, который дополнил резюме Хаукеланда и позволил нам остановить выбор именно на нем. Уверен, что для Челябинска Хенрик станет тем самым игроком, который поможет команде достичь новых вершин», — сказал генеральный директор «Трактора» Алексей Волков.