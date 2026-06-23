«Трактор» подписал контракт с лучшим голкипером ЧМ-2026

Контракт с 31-летним норвежцем рассчитан на два года — до конца сезона-2027/28. За место первого номера в «Тракторе» он будет конкурировать с Сергеем Мыльниковым и Дмитрием Николаевым.
«Хенрик Хаукеланд — опытнейший вратарь, только-только вышедший на пик своей карьеры. Это большой профессионал, на 100 процентов готовый быть первым номером в КХЛ и имеющий для этого всю нужную базу. Габариты, уверенность в себе, психологическая устойчивость — тот самый набор характеристик, который дополнил резюме Хаукеланда и позволил нам остановить выбор именно на нем. Уверен, что для Челябинска Хенрик станет тем самым игроком, который поможет команде достичь новых вершин», — сказал генеральный директор «Трактора» Алексей Волков.
Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира, на котором сборная Норвегии добилась исторического результата. Норвежцы впервые в своей истории выиграли бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Канады (3:2 ОТ).
На ЧМ-2026 Хаукеланд провел восемь матчей, в которых одержал семь побед, отражая 93,8% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 1,74 шайбы за игру. Минувший сезон он провел в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». До этого Хаукеланд также выступал в чемпионатах Норвегии, Швеции и Финляндии.
Хаукеланд станет седьмым норвежцем в истории КХЛ и вторым вратарем из этой страны после Ларса Хаугена, который в период с 2011 по 2015 год провел 84 матча за минское «Динамо».
Ранее генеральный менеджер сборной Норвегии Патрик Торесен заявил, что вратарь Хенрик Хаукеланн не будет вызываться в команду, если он продолжит карьеру в КХЛ.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.