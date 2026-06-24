Нападающий Ярослав Лихачев перейдет из «Локомотива» в «Амур» в результате обмена, сообщает пресс-служба «Амура».
В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с хабаровским клубом.
Лихачев ранее дважды выступал за «Амур» на правах аренды. Первый полноценный сезон в Хабаровске стал для 21-летнего нападающего самым ярким в карьере.
В прошлом сезоне форвард был одним из лидеров атаки команды и набрал 39 очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 22 шайбы и сделав 17 результативных передач.
Генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий назвал Лихачева важным игроком для новой команды.
«Наконец-то мы закрыли эту сделку долгожданную как для нас, так и для болельщиков. Много говорил про Ярослава, не имеет смысла, все знают его сильные стороны. Безусловно, он будет одним из ключевых игроков нашей новой команды.
Здорово, что Ярослав, который сам хотел играть в Хабаровске, в итоге оказался в “Амуре”. С нетерпением ждем его в тренировочном лагере», — сказал Точицкий.