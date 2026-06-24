Лихачев перейдет из «Локомотива» в «Амур»

«Наконец-то мы закрыли эту сделку долгожданную как для нас, так и для болельщиков. Много говорил про Ярослава, не имеет смысла, все знают его сильные стороны. Безусловно, он будет одним из ключевых игроков нашей новой команды.



Здорово, что Ярослав, который сам хотел играть в Хабаровске, в итоге оказался в “Амуре”. С нетерпением ждем его в тренировочном лагере», — сказал Точицкий.