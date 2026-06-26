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«Локомотив» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Нападающий Никита Кирьянов продлил контракт с «Локомотивом», сообщает пресс‑служба ярославского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Соглашение с 24‑летним хоккеистом рассчитано до 2029 года.

«Это наиболее долгий контракт среди всех игроков нынешнего состава нашей команды. Рады столь продолжительному сотрудничеству с Никитой и желаем новых побед вместе с родной командой!» — прокомментировали в хоккейном клубе.

В прошлом сезоне форвард провел за «Локомотив» 82 матча и набрал 29 (13+16) очков при общем показателе полезности «+13». Никита Кирьянов — воспитанник железнодорожников. В составе команды он дважды завоевал Кубок Гагарина.