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Лучший снайпер «Ак Барса» перейдет в «Автомобилист»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Барабанов подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в ближайшее время о переходе 32-летнего хоккеиста будет объявлено официально. В обратном направлении проследует нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев.

Барабанов выступал за «Ак Барс» с 2024 года. За два сезона он провел за казанцев 164 матча, в которых набрал 133 (57+76) очка. В прошлом сезоне Барабанов стал лучшим снайпером команды, забросив 27 шайб в 84 матчах, и помог «Ак Барсу» дойти до финала Кубка Гагарина.

По информации «Спорт-Экспресса», Барабанов станет самым дорогим игроком КХЛ. Его зарплата с учетом рекламных денег составит 124 млн рублей за сезон.

Бывальцев выступал за «Автомобилист» с 2023 года. За три сезона 32-летний нападающий провел 226 матчей и набрал 65 (23+42) очков.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.