Лучший снайпер «Ак Барса» перейдет в «Автомобилист»

По информации источника, в ближайшее время о переходе 32-летнего хоккеиста будет объявлено официально. В обратном направлении проследует нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев.
Барабанов выступал за «Ак Барс» с 2024 года. За два сезона он провел за казанцев 164 матча, в которых набрал 133 (57+76) очка. В прошлом сезоне Барабанов стал лучшим снайпером команды, забросив 27 шайб в 84 матчах, и помог «Ак Барсу» дойти до финала Кубка Гагарина.
По информации «Спорт-Экспресса», Барабанов станет самым дорогим игроком КХЛ. Его зарплата с учетом рекламных денег составит 124 млн рублей за сезон.
Бывальцев выступал за «Автомобилист» с 2023 года. За три сезона 32-летний нападающий провел 226 матчей и набрал 65 (23+42) очков.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.