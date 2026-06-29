Лучший снайпер «Ак Барса» перейдет в «Автомобилист»

Барабанов выступал за «Ак Барс» с 2024 года. За два сезона он провел за казанцев 164 матча, в которых набрал 133 (57+76) очка. В прошлом сезоне Барабанов стал лучшим снайпером команды, забросив 27 шайб в 84 матчах, и помог «Ак Барсу» дойти до финала Кубка Гагарина.