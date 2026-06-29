«Ак Барс» подписал контракт с сыном главного тренера Гатиятулина

В прошедшем сезоне «Ак Барс» под руководством Гатиятулина занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и добрался до финала Кубка Гагарина, выбив по пути «Трактор» (4−1), минское «Динамо» (4−0) и «Металлург» (4−1). В финале казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 2−4 в серии.