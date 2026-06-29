«Ак Барс» подписал контракт с сыном главного тренера Гатиятулина

«Защитник Семен Бурков, нападающие Артемий Гатиятулин и Раиль Хусаенов приняли квалификационное предложение клуба. Новые контракты с игроками действуют до 31 мая 2028 года», — говорится в сообщении в телеграм-канале «“Ак Барс” сообщает».
В минувшем сезоне сезоне 19-летний Гатиятулин провел в МХЛ 24 матча за «Ирбис» и 16 встреч за «Спутник», заработав 10 (5+5) очков. Всего в МХЛ на счету нападающего 74 матча и 13 (6+7) набранных очков.
11 июня «Ак Барс» сообщил о продлении контракта с главным тренером Анваром Гатиятулиным. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года, до конца сезона-2027/28.
В прошедшем сезоне «Ак Барс» под руководством Гатиятулина занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и добрался до финала Кубка Гагарина, выбив по пути «Трактор» (4−1), минское «Динамо» (4−0) и «Металлург» (4−1). В финале казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 2−4 в серии.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.