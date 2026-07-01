«Северсталь» арендовала Артамонова у «Автомобилиста»

«Северсталь» объявила о переходе нападающего Никиты Артамонова из «Автомобилиста» на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба череповецкого клуба.
20-летний форвард в прошлом сезоне выступал за «Торпедо» и «Нефтехимик». С учетом регулярного чемпионата и плей-офф он провел 58 матчей и набрал 10 (3+7) очков.
В конце июня «Торпедо» обменяло Артамонова в «Автомобилист». Теперь хоккеист продолжит карьеру в «Северстали», где проведет предстоящий сезон на правах аренды.
«Северсталь» и «Автомобилист» выступают в КХЛ. Трансфер был официально подтвержден клубом из Череповца.