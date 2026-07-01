«Локомотив» подписал контракт с канадцем Фьоре

Джованни Фьоре перешел в ярославский «Локомотив» из омского «Авангарда». Соглашение с 29‑летним канадским форвардом рассчитано до конца сезона‑2027/28.
В минувшем регулярном сезоне 29-летний Фьоре сыграл 62 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 17 встреч и 7 (3+4) очков. Ранее в КХЛ нападающий выступал также за «Адмирал». Всего на его счету в лиге 217 матчей и 95 (42+53) очка.
«Авангард» в Кубке Гагарина 2026 года уступил в полуфинальной серии «Локомотиву» со счетом 3−4. «Локомотив» на протяжении двух сезонов подряд становился обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье команду возглавил Дмитрий Квартальнов.