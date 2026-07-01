«Локомотив» подписал контракт с канадцем Фьоре

В минувшем регулярном сезоне 29-летний Фьоре сыграл 62 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 17 встреч и 7 (3+4) очков. Ранее в КХЛ нападающий выступал также за «Адмирал». Всего на его счету в лиге 217 матчей и 95 (42+53) очка.