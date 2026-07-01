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ЦСКА подписал контракт с защитником «Коламбус Блю Джекетс»

ЦСКА заключил трёхлетний контракт с экс-защитником ряда клубов НХЛ Егором Замулой. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев» в своем телеграм-канале.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029. Ранее ЦСКА получил права на 26‑летнего хоккеиста в результате обмена с нижегородским «Торпедо». Нижегородский клуб получил права на нападающего «Бостон Брюинз» Георгия Меркулова и денежную компенсацию.

В России Замула играл на молодежном уровне в «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге», но всю взрослую профессиональную карьеру провел в североамериканских лигах. В НХЛ Егор сыграл 188 матчей и набрал 43 (8+35) очка в составе «Филадельфии Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Также он является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.

«Армейцы» дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина-2026, победив в первом раунде СКА (4−1 в серии). Во втором команда Игоря Никитина проиграла «Авангарду» (1−4).