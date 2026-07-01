ЦСКА подписал контракт с защитником «Коламбус Блю Джекетс»

В России Замула играл на молодежном уровне в «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге», но всю взрослую профессиональную карьеру провел в североамериканских лигах. В НХЛ Егор сыграл 188 матчей и набрал 43 (8+35) очка в составе «Филадельфии Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Также он является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.