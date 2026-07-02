Экс-нападающий «Каролины» стал игроком «Шанхайских драконов»

«Дживани Смит — классический силовой форвард, который продавливает чужую защиту, не подпускает соперника к своим воротам и добавляет уверенности партнерам, защищая их на протяжении всего матча. При довольно крупных габаритах Смит способен не только разрушать чужие атаки, но и поддерживать команду в нападении, работая на пятачке. Он всегда бьется до конца, это настоящий воин на льду, что точно пригодится нашему клубу».