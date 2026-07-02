Экс-нападающий «Каролины» стал игроком «Шанхайских драконов»

Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Минувший сезон Смит провел в составе фарм клуба «Каролины» — «Чикаго Вулвз», который дошел до финала Кубка Колдера. В Американской хоккейной лиге форвард сыграл 203 матча, записав на свой счет 62 (29+33) очка. В НХЛ канадец выступал за «Детройт Ред Уингз», «Флориду Пантерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролину Харрикейнз». В 168 матчах североамериканской лиги он набрал 22 (9+13) очка.
Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин объяснил, почему клуб сделал выбор в пользу канадского форварда.
«Дживани Смит — классический силовой форвард, который продавливает чужую защиту, не подпускает соперника к своим воротам и добавляет уверенности партнерам, защищая их на протяжении всего матча. При довольно крупных габаритах Смит способен не только разрушать чужие атаки, но и поддерживать команду в нападении, работая на пятачке. Он всегда бьется до конца, это настоящий воин на льду, что точно пригодится нашему клубу».
В новом сезоне КХЛ, который стартует 5 сентября, «Шанхайские драконы» продолжат выступать на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Клуб будет делить ее с петербургским СКА.