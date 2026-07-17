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Агент Просветова: Иван никогда не подведет «Авангард»

Агент хоккейного вратаря Ивана Просветова Сергей Исаков поделился мнением о переходе своего клиента в омский «Авангард».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В четверг «Авангард» объявил о приобретении прав на Просветова в результате обмена с ЦСКА. Омский клуб подписал контракт с 27-летним вратарем сроком на один сезон.

— Эмоций каких-то от перехода не было, ведь это обычная ситуация: кто-то уезжает, кто-то возвращается, кто-то играет «за речкой» всю свою карьеру. У всех складывается карьера по-разному. Иван так решил, значит, есть на это определенные причины. Я в душу к ребятам не лезу.

В 17 лет Ивана у нас никто не принял, пришлось пройти все муки ада, через низшие лиги Америки, без языка, денег, близких. Он сильный парень. Принял всё это и сделал себя сам. Хорошо это или плохо, не нам решать. Я желаю ему только успеха и знаю, что этот парень никогда не подведет и не предаст, — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

Просветов выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25. Последний сезон Просветов провел за океаном, защищая цвета клуба «Калгари Рэнглерс» в АХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он выходил на лёд в 25 матчах. За это время вратарь отразил 689 бросков по своим воротам, пропустил 88 шайб, а его коэффициент надёжности по итогам выступления в регулярке за канадский клуб составил 3,76.

В Национальной хоккейной лиге Просветов также выступал за «Аризону Койотис» и «Колорадо Эвеланш», суммарно отыграв 24 матча и одержав восемь побед.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.