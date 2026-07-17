Агент Просветова: Иван никогда не подведет «Авангард»

— Эмоций каких-то от перехода не было, ведь это обычная ситуация: кто-то уезжает, кто-то возвращается, кто-то играет «за речкой» всю свою карьеру. У всех складывается карьера по-разному. Иван так решил, значит, есть на это определенные причины. Я в душу к ребятам не лезу.



В 17 лет Ивана у нас никто не принял, пришлось пройти все муки ада, через низшие лиги Америки, без языка, денег, близких. Он сильный парень. Принял всё это и сделал себя сам. Хорошо это или плохо, не нам решать. Я желаю ему только успеха и знаю, что этот парень никогда не подведет и не предаст, — приводит слова Исакова «Матч ТВ».