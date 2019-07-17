Хоккеист приготовил пасту и накормил семью из Кубка Стэнли (видео)

Источник: AP 2019

Форвард «Сент-Луиса» Робби Фаббри провел день с Кубком Стэнли. Хоккеист привез ценный трофей в школу в Миссисоге, где занимался хоккеем, а затем отправился с ним в больницу.

Позже Фаббри пригласил родственников и друзей в дом своей бабушки, приготовил пасту и накормил всех из Кубка Стэнли.

Еды хватило на всех — накормили даже собак игрока.