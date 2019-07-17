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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист приготовил пасту и накормил семью из Кубка Стэнли (видео)

Еды хватило и на собак.

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Источник: AP 2019

Форвард «Сент-Луиса» Робби Фаббри провел день с Кубком Стэнли. Хоккеист привез ценный трофей в школу в Миссисоге, где занимался хоккеем, а затем отправился с ним в больницу.

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Позже Фаббри пригласил родственников и друзей в дом своей бабушки, приготовил пасту и накормил всех из Кубка Стэнли.

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Еды хватило на всех — накормили даже собак игрока.

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В Россию Кубок Стэнли привезут 17 августа.

Алексей Иванов

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