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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Симашев — о выборе «Аризоны» на драфте: Не могу поверить

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев, выбранный на драфте НХЛ первым из россиян под 6-м номером, поделился своими впечатлениями.

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Источник: Reuters

Российский защитник Дмитрий Симашев отреагировал на то, что «Аризона» на драфте НХЛ-2023 выбрала его и еще одного представителя России, нападающего Даниила Бута.

«В “Аризоне” теперь несколько россиян. Артем Дуда, я, а теперь и Даниил Бут. Мы оба — из “Локомотива”, мы — хорошие друзья, одноклубники. Я бы сказал, что Бут — это российская версия Тэйджа Томпсона. Боже мой! Не могу поверить. Жизнь хороша!» — сказал Симашев в эфире Sportsnet.

Нападающий Даниил Бут, который также, как и Симашев, играет за «Локомотив», был выбран на драфте-2023 под 12 номером.

Защитник Артем Дуда был выбран «Аризоной» на драфте-2022 под 36-м номером, сейчас играет в ВХЛ за клуб «Звезда».

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