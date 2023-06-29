Симашев — о выборе «Аризоны» на драфте: Не могу поверить

Российский защитник Дмитрий Симашев отреагировал на то, что «Аризона» на драфте НХЛ-2023 выбрала его и еще одного представителя России, нападающего Даниила Бута.

«В “Аризоне” теперь несколько россиян. Артем Дуда, я, а теперь и Даниил Бут. Мы оба — из “Локомотива”, мы — хорошие друзья, одноклубники. Я бы сказал, что Бут — это российская версия Тэйджа Томпсона. Боже мой! Не могу поверить. Жизнь хороша!» — сказал Симашев в эфире Sportsnet.

Нападающий Даниил Бут, который также, как и Симашев, играет за «Локомотив», был выбран на драфте-2023 под 12 номером.