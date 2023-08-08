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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби и Малкина

Шведский хоккеист, которого заполучил клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает CapFriendly.

Питтсбург
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Источник: AP 2023

Этому не помешал даже тот факт, что уже бывший клуб защитника «Сан-Хосе Шаркс» удержал 13% зарплаты игрока, что составляет $ 1,5 млн. В платежке «Питтсбурга» Карлссон занимает $ 10 млн.

Второе место в составе «Пингвинз» по сумме кэпхита занимает капитан команды Сидни Кросби. Третью и четвертую строчку делят нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг — оба зарабатывают по $ 6,1 млн.

6 августа Эрик Карлссон перешел из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие еще и «Монреаль Канадиенс». В прошлом сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25» и стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник.

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