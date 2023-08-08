Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби и Малкина

Этому не помешал даже тот факт, что уже бывший клуб защитника «Сан-Хосе Шаркс» удержал 13% зарплаты игрока, что составляет $ 1,5 млн. В платежке «Питтсбурга» Карлссон занимает $ 10 млн.

Второе место в составе «Пингвинз» по сумме кэпхита занимает капитан команды Сидни Кросби. Третью и четвертую строчку делят нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг — оба зарабатывают по $ 6,1 млн.