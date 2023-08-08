Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби и Малкина
Шведский хоккеист, которого заполучил клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает CapFriendly.
Шведский хоккеист, которого заполучил клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает CapFriendly.
Этому не помешал даже тот факт, что уже бывший клуб защитника «Сан-Хосе Шаркс» удержал 13% зарплаты игрока, что составляет $ 1,5 млн. В платежке «Питтсбурга» Карлссон занимает $ 10 млн.
Второе место в составе «Пингвинз» по сумме кэпхита занимает капитан команды Сидни Кросби. Третью и четвертую строчку делят нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг — оба зарабатывают по $ 6,1 млн.
6 августа Эрик Карлссон перешел из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие еще и «Монреаль Канадиенс». В прошлом сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25» и стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник.