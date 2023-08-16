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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин: Забросить 1000 шайб в НХЛ нереально

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопросы о снайперском рекорде Уэйна Гретцки в НХЛ, который он намерен побить.

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Источник: Reuters

На текущий момент в активе россиянина 822 шайбы. Рекорд легендарного Гретцки составляет 894 шайбы.

— Вам не кажется, что снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ чудом устоял? Горди Хоу (801) не играл восемь лет в лиге, уезжал в ВХА. Яромир Ягр (766) выступал три года в «Авангарде». Марио Лемье (690) сражался с раком, Майк Босси (573) ушел из хоккея в 30 лет, когда у него вылетели колени. Гретцки могли бы обогнать — рано или поздно. Это тот рекорд, который нужно бить.

— Кто-то мог, но не сделал. Каждый раз находились какие-то причины, которые вы перечислили. Скажу с другой стороны — до сих пор не верится, что рекорд Гретцки возможно превзойти. Вроде бы мне остались 72 шайбы, но здесь очень много факторов. Травмы, стечение обстоятельств…

Конечно, я буду стараться и сделаю все возможное. Но загадывать сейчас не хочу. Поживем — увидим.

— А забить 1000 голов — это вообще реально?

— Ну, если посчитать у меня шайбы за сборную России, за московское «Динамо»…

— Нет, я об НХЛ. Вот вы обгоните Гретцки, а дальше что? Впереди ведь три года контракта.

— Вы думаете, что я его рекорд в этом году побью?

— Обогнать Гретцки — это одно. Стать первым человеком, кто забросил 1000 шайб в НХЛ — совсем другое. Это же невероятная цифра!

— Я думаю, это нереально.

— Точно?

— Да. Вы посмотрите на сегодняшнюю лигу, на современный хоккей. Вы видели, как играют? Нереально, — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

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