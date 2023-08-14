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22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

События прошедшей недели. Лидерство «Краснодара», дебют Кузяева, успехи Самсоновой, прощальный матч Зарипова

Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

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Источник: Пресс-служба ФК "Краснодар"

«Краснодар» захватил лидерство в РПЛ

Прошел 4-й тур Российской Премьер-лиги. «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне после пяти побед подряд, проиграв «Уралу». «Краснодар» после победы в Оренбурге — единственная команда РПЛ с четырьмя победами подряд. Победы одержали также «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Динамо» также победило, а вратарь московского клуба Антон Шунин провел 100-й «сухой» матч в чемпионатах России.

Начало нового сезона в европейских топ-лигах

Проведен первый тур в Англии, Испании и Франции. Далер Кузяев дебютировал за «Гавр» в матче с «Монако». Центральный матч первого тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» закончился вничью.

Стартовали в Ла Лиге «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб вошел в новый сезон с двумя серьезными потерями — в клубе объявили о разрыве крестообразных связок вратаря Тибо Куртуа и центрального защитника Эдера Милитао.

«Лейпциг» неожиданно разгромил «Баварию» в Суперкубке Германии. Это был дебютный матч Гарри Кейна за мюнхенцев.

Людмила Самсонова стала первой ракеткой России

Россиянка на турнире WTA в Монреале обыграла вторую и четвертую ракетки мира (Арина Соболенко и Елена Рыбакина) и вышла в финал, где уступила Джессике Пегуле из США. Благодаря успешному выступлению в Канаде Самсонова поднялась с 18-й на 12-ю строчку рейтинга WTA, опередив Дарью Касаткину, которая сейчас занимает 13-ю строчку мирового рейтинга.

Данис Зарипов забросил три шайбы в прощальном матче

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина и бывший хоккеист сборной России Данис Зарипов провел прощальный матч, в котором приняли участие звезды отечественного хоккея, в том числе Александр Овечкин и Павел Дацюк. Перед началом матча прошла церемония чествования Зарипова. В системе клуба вывели из обращения 25-й номер.

Продлено отстранение российских спортсменов

На неделе стало известно о том, что IWF не допустила ни одного российского тяжелоатлета до чемпионата мира.

Отстранение российских керлингистов продлили до конца года.

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