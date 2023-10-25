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25 октября, источник: Sportmail.ru

Вратаря «Оттавы» заменили, но забыли ему об этом сказать: видео

В Оттаве на стадионе «Канадиан Тайр-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» уступила «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:6.

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Источник: AP 2023
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Перед началом третьего периода произошел курьезный момент. Место в воротах «Оттавы» занял шведский голкипер Антон Форсберг, который начинал в стартовом составе канадской команды. 30-летний вратарь неудачно провел игру, отразив только 13 бросков из 18.

Во втором перерыве Форсберга заменили на финского вратаря Йоонаса Корписало, но по какой-то причине сам он об этом не знал. Шведский вратарь вышел на третий период, и только подъехавший к нему защитник Трэвис Хамоник сообщил ему о его замене, после чего Форсберг отправился на скамейку запасных.

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4:6
0:2, 1:3, 3:1
Баффало
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