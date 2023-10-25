Вратаря «Оттавы» заменили, но забыли ему об этом сказать: видео

Во втором перерыве Форсберга заменили на финского вратаря Йоонаса Корписало, но по какой-то причине сам он об этом не знал. Шведский вратарь вышел на третий период, и только подъехавший к нему защитник Трэвис Хамоник сообщил ему о его замене, после чего Форсберг отправился на скамейку запасных.