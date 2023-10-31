Панарин побил рекорд «Рейнджерс», Малкин вписал себя в историю: итоги дня в НХЛ

Самыми результативными российскими игроками минувшего игрового дня стали нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, нападаюший «Даллас Старз» Евгений Дадонов и защитник «Анахайма» Павел Минтюков.

В свой 32-й день рождения Панарин выдал самую результативную игру в этом сезоне. Россиянин поучаствовал во всех шайбах своей команды в матче против «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ). Панарин открыл счет в матче, а затем дважды ассистировал своим партнерам. Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин, который отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

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Благодаря этому результату Панарин продлил свою результативную серию до девяти матчей и установил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке по продолжительности результативной серии со старта сезона. Рекорд принадлежит легенде клуба Роду Жильберу, который на старте сезона 1972/73 выдал серию из 14 игр.

«Рейнджерс» завершили выездную серию по Канаде, одержав пять побед в пяти матчах. Подопечные Питера Лавиолетта занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Малкин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче против «Анахайм Дакс» (3:4). Оба результативных балла 37-летний россиянин набрал в большинстве. После этого матча Малкин вышел на чистое 40-е место по очкам в истории лиги, опередив легендарного Петера Штястны. В активе Малкина теперь 1240 (476+764) очков в 1072 матчах в регулярных чемпионатах.

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Минтюков в этой же встрече отметился двумя результативными передачами. 19-летний защитник набрал шесть очков в девяти первых матчах в НХЛ и входит в тройку самых результативных новичков сезона.

Шайба и передача Дадонова помогли «Далласу» одержать победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:3). Оба результативных действия 34-летний россиянин сделал в концовке матча.

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Свой первый гол в НХЛ забросил нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков. Также результативной передачей отметился защитник «жакетов» Иван Проворов. Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко второй матч проводит вне состава команды по решению главного тренера.

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Другие результаты дня:

«Бостон Брюинз» дома обыграл «Флориду Пантерз» (3:2 ОТ). Вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Филадельфию Флайерз» (3:2). Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников поучаствовали в первой шайбе «ураганов», которую забросил Стефан Ноусен. Для Свечникова это первый результативных балл в этом сезоне после возвращения на лед после тяжелой травмы.