Панарин побил рекорд «Рейнджерс», Малкин вписал себя в историю: итоги дня в НХЛ
Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись девять матчей регулярного чемпионата.
Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись девять матчей регулярного чемпионата.
Самыми результативными российскими игроками минувшего игрового дня стали нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, нападаюший «Даллас Старз» Евгений Дадонов и защитник «Анахайма» Павел Минтюков.
В свой 32-й день рождения Панарин выдал самую результативную игру в этом сезоне. Россиянин поучаствовал во всех шайбах своей команды в матче против «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ). Панарин открыл счет в матче, а затем дважды ассистировал своим партнерам. Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестеркин, который отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.
Благодаря этому результату Панарин продлил свою результативную серию до девяти матчей и установил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке по продолжительности результативной серии со старта сезона. Рекорд принадлежит легенде клуба Роду Жильберу, который на старте сезона 1972/73 выдал серию из 14 игр.
«Рейнджерс» завершили выездную серию по Канаде, одержав пять побед в пяти матчах. Подопечные Питера Лавиолетта занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
Малкин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче против «Анахайм Дакс» (3:4). Оба результативных балла 37-летний россиянин набрал в большинстве. После этого матча Малкин вышел на чистое 40-е место по очкам в истории лиги, опередив легендарного Петера Штястны. В активе Малкина теперь 1240 (476+764) очков в 1072 матчах в регулярных чемпионатах.
Минтюков в этой же встрече отметился двумя результативными передачами. 19-летний защитник набрал шесть очков в девяти первых матчах в НХЛ и входит в тройку самых результативных новичков сезона.
Шайба и передача Дадонова помогли «Далласу» одержать победу над «Коламбус Блю Джекетс» (5:3). Оба результативных действия 34-летний россиянин сделал в концовке матча.
Свой первый гол в НХЛ забросил нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков. Также результативной передачей отметился защитник «жакетов» Иван Проворов. Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко второй матч проводит вне состава команды по решению главного тренера.
Другие результаты дня:
«Бостон Брюинз» дома обыграл «Флориду Пантерз» (3:2 ОТ). Вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
«Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Филадельфию Флайерз» (3:2). Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников поучаствовали в первой шайбе «ураганов», которую забросил Стефан Ноусен. Для Свечникова это первый результативных балл в этом сезоне после возвращения на лед после тяжелой травмы.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома уступил «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ). Российский дуэт «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев не набрали результативных баллов и закончили матч с полезностью «-1».