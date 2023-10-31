НХЛ призвала хоккеистов надевать защиту для шеи после смерти игрока

Инцидент произошел 28 октября в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги между «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем Пантерз». Канадский защитник Мэтт Петргейв потерял равновесие во время предыдущего столкновения и, падая, рассек лезвием конька горло нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона. Встреча между командами была остановлена, Джонсона экстренно госпитализировали, но в больнице он скончался от потери крови. Матч не был доигран.