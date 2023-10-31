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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

НХЛ призвала хоккеистов надевать защиту для шеи после смерти игрока

Руководство НХЛ настоятельно рекомендовало хоккеистам использовать защиту для шеи во время матчей после трагедии в Великобритании, сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек в одной из своих соцсетей.

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Источник: Официальный сайт НХЛ

Инцидент произошел 28 октября в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги между «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем Пантерз». Канадский защитник Мэтт Петргейв потерял равновесие во время предыдущего столкновения и, падая, рассек лезвием конька горло нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона. Встреча между командами была остановлена, Джонсона экстренно госпитализировали, но в больнице он скончался от потери крови. Матч не был доигран.

По информации источника, полученной от заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, глава лиги Гэри Беттмэн связался с исполнительным директором Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолшем, чтобы привлечь внимание к данной теме. Лига настоятельно порекомендовала игрокам использовать защиту для шеи.

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 НХЛ призвала хоккеистов надевать защиту для шеи после смерти игрока
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