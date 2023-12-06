НХЛ сделает все необходимое для участия хоккеистов в Олимпиаде-2026
Игроки НХЛ не принимали участия в двух последних зимних Олимпиадах.
Игроки НХЛ не принимали участия в двух последних зимних Олимпиадах.
На заседании совета директоров НХЛ было сделано заявление о том, что организация сделает все возможное для участия хоккеистов в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года.
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отметил, что вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде требует усилий руководства лиги, поскольку является важным для самих хоккеистов. В то же время на заседании раскритиковали МОК и организаторов Олимпиады за затягивание сроков строительства объектов хоккейного турнира.
«Они прогнозируют, что работы будут завершены не раньше четвертого квартала 2025 года, то есть примерно за 6−8 недель до Олимпийских игр, если они все сделают вовремя. Хотя я думаю, что они уже опаздывают», — сказал Беттмэн.
Также на заседании был поднят вопрос о ключевых проблемах, которые еще только предстоит решить.
«Предстоит еще много работы. Есть три основные проблемы: страхование контрактов игроков, семейная программа (проезд и размещение семей игроков), а также спортивные объекты», — заявил вице-президент IIHF и член совета директоров «Эдмонтно Ойлерз» Боб Николсон.
До 1998 года хоккейные соревнования на Олимпиаде проходили без участия игроков НХЛ, поскольку по статусу считались любительскими. Олимпийские турниры проходили с участием хоккеистов лиги в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. На время проведения Олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков.