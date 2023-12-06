НХЛ сделает все необходимое для участия хоккеистов в Олимпиаде-2026

На заседании совета директоров НХЛ было сделано заявление о том, что организация сделает все возможное для участия хоккеистов в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отметил, что вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде требует усилий руководства лиги, поскольку является важным для самих хоккеистов. В то же время на заседании раскритиковали МОК и организаторов Олимпиады за затягивание сроков строительства объектов хоккейного турнира.

«Они прогнозируют, что работы будут завершены не раньше четвертого квартала 2025 года, то есть примерно за 6−8 недель до Олимпийских игр, если они все сделают вовремя. Хотя я думаю, что они уже опаздывают», — сказал Беттмэн.

Также на заседании был поднят вопрос о ключевых проблемах, которые еще только предстоит решить.

«Предстоит еще много работы. Есть три основные проблемы: страхование контрактов игроков, семейная программа (проезд и размещение семей игроков), а также спортивные объекты», — заявил вице-президент IIHF и член совета директоров «Эдмонтно Ойлерз» Боб Николсон.