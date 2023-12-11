Панарин превзошел достижение Уэйна Гретцки в НХЛ

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад (29'), Джимми Веси (38'), Джонни Бродзински (52') и Уилл Кайлли (56'). У гостей единственный точный бросок на счету Филлипа Дано (47').

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 10, 11.12.2023, 3:00 Рейнджерс 4 Лос-Анджелес 1

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды, отметившись результативной передачей в большинстве. Россиянин продлил свою серию домашних матчей с набранными очками до 11 игр, превзойдя достижение Уэйна Гретцки по домашним матчам с очками со старта сезона.

В сезоне-1996/97 легендарный канадец набирал очки в 10 первых домашних матчах «Рейнджерс», записав на свой счет 16 (5+11) очков. Панарин в домашних матчах этого сезона набрал 19 (7+12) очков.

Всего на счету Панарина после 26 проведенных игр 38 (16+22) набранных очков. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

«Рейнджерс» сохранили за собой лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в среду, 13 декабря, дома против «Торонто».

Другие результаты игрового дня

«Виннипег» на выезде одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:2), уступая в начале третьего периода со счетом 0:2. В первой заброшенной шайбе «Виннипега» поучаствовал нападающий Владислав Наместников, отметившийся результативной передачей.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 10, 11.12.2023, 5:00 Сиэтл 0 Миннесота 3

«Миннесота» на выезде обыграл «Сиэтл» (3:0). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу.