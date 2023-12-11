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03
04:00
Анахайм
Виннипег
24
03:00
Монреаль
Нэшвилл
12
03:00
Рейнджерс
Лос-Анджелес
41
03:00
Чикаго
Вашингтон
24
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10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин превзошел достижение Уэйна Гретцки в НХЛ

«Рейнджерс» дома одержали победу над «Лос-Анджелесом» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Рейнджерс
Лос-Анджелес
Виннипег
Анахайм
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Источник: Reuters

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад (29'), Джимми Веси (38'), Джонни Бродзински (52') и Уилл Кайлли (56'). У гостей единственный точный бросок на счету Филлипа Дано (47').

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 10, 11.12.2023, 3:00

Рейнджерс4Лос-Анджелес1

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды, отметившись результативной передачей в большинстве. Россиянин продлил свою серию домашних матчей с набранными очками до 11 игр, превзойдя достижение Уэйна Гретцки по домашним матчам с очками со старта сезона.

В сезоне-1996/97 легендарный канадец набирал очки в 10 первых домашних матчах «Рейнджерс», записав на свой счет 16 (5+11) очков. Панарин в домашних матчах этого сезона набрал 19 (7+12) очков.

Всего на счету Панарина после 26 проведенных игр 38 (16+22) набранных очков. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

«Рейнджерс» сохранили за собой лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в среду, 13 декабря, дома против «Торонто».

Другие результаты игрового дня

«Виннипег» на выезде одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:2), уступая в начале третьего периода со счетом 0:2. В первой заброшенной шайбе «Виннипега» поучаствовал нападающий Владислав Наместников, отметившийся результативной передачей.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 10, 11.12.2023, 5:00

Сиэтл0Миннесота3

«Миннесота» на выезде обыграл «Сиэтл» (3:0). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу.

«Вегас» дома одержал непростую победу над «Сан-Хосе» (5:4 Б). «Сан-Хосе» сравнял счет за 39 секунд до конца основного времени благодаря шайбе Майка Хоффмана. которому ассистировал нападающий Александр Барабанов.

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0:0, 1:0, 1:4
Виннипег
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