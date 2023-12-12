Игрок НХЛ дисквалифицирован на шесть матчей за удар россиянина в голову

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1f7a3b8cb714ea06&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239989" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:5), который прошел 10 декабря. Защитник «Оттавы» Паркер Келли провел жесткий силовой прием против капитана «Детройта» Дилана Ларкина, который упал на лед и потерял сознание. Находившийся рядом Зуб споткнулся о ногу Ларкина, потерял равновесие и упал на игрока. После того, как россиянин поднялся на ноги, Перрон ударил его клюшкой в голову и повалил на лед.

Стоит отметить, что Перрон атаковал Зуба уже после остановки игры. Вероятно, канадец решил вступиться за Ларкина, ошибочно решив, что капитан «Детройта» потерял сознание из-за действий россиянина.

Перрон был удален до конца матча, а Келли получил двухминутное удаление. Ларкин пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и покинул площадку с помощью партнеров по команде. Зуб продолжил встречу и позднее сумел отметиться результативной передачей.