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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НХЛ дисквалифицирован на шесть матчей за удар россиянина в голову

Нападающий «Детройта» Дэвид Перрон дисквалифицирован на шесть матчей за попытку нанести травму российскому защитнику Артему Зубу. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

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Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:5), который прошел 10 декабря. Защитник «Оттавы» Паркер Келли провел жесткий силовой прием против капитана «Детройта» Дилана Ларкина, который упал на лед и потерял сознание. Находившийся рядом Зуб споткнулся о ногу Ларкина, потерял равновесие и упал на игрока. После того, как россиянин поднялся на ноги, Перрон ударил его клюшкой в голову и повалил на лед.

Стоит отметить, что Перрон атаковал Зуба уже после остановки игры. Вероятно, канадец решил вступиться за Ларкина, ошибочно решив, что капитан «Детройта» потерял сознание из-за действий россиянина.

Перрон был удален до конца матча, а Келли получил двухминутное удаление. Ларкин пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и покинул площадку с помощью партнеров по команде. Зуб продолжил встречу и позднее сумел отметиться результативной передачей.

Департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал Перрона на шесть матчей за умышленную попытку нанести сопернику травму. Также НХЛ удержит из зарплаты 35-летнего канадца 148 тыс. долларов — именно столько он должен был заработать за эти шесть игр. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи хоккеистам НХЛ.

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