Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Адмирал
00
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Витязь
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Торонто
03
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Детройт
35
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Оттава
63
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Флорида
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Айлендерс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Тампа-Бэй
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Монреаль
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Калгари
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Чикаго
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Вашингтон
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Каролина
16
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Торонто
03
06:30
Сан-Хосе
Детройт
35
06:00
Ванкувер
Оттава
63
05:00
Аризона
Флорида
14
05:00
Колорадо
Айлендерс
ОТ
54
05:00
Эдмонтон
Филадельфия
52
04:00
Виннипег
Тампа-Бэй
42
04:00
Даллас
Монреаль
34
Хоккей. НХЛ. Все результаты
13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасенко прервал серию без голов, оформив дубль за 17 минут

«Ванкувер» дома обыграл «Оттаву» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Оттава
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

У хозяев по две шайбы забросили Элиас Петтерссон (17', 18') и Пьюс Сутер (13', 58'). Также голами отметились Иэн Коул (3') и Джей Ти Миллер (17'). У гостей отличились Клод Жиру (22') и дважды Владимир Тарасенко (41', 58').

Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко прервал свою серию из восьми игр без заброшенных шайб. На счету 32-летнего россиянина в этом сезоне 31 матч и 24 (8+16) набранных очков.

У «Ванкувера» результативными действиями отметились нападающий Илья Михеев и защитник Никита Задоров. Михеев отметился передачей на Коула, а Задоров ассистировал Миллеру.

«Ванкувер» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в пятницу, 5 января, на выезде против «Сент-Луиса».

«Оттава» занимает последнее место на Востоке. В пятницу, 5 января, «сенаторы» на выезде сыграют против «Сиэтла».

Другие результаты дня:

«Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» (4:1). Защитник «Коламбуса» Иван Проворов вместе с одноклубником Дмитрием Воронковым поучаствовали в единственной шайбе «мундиров» и записали себе в актив по результативной передаче. Для Воронкова, который проводит дебютный сезон за океаном, это уже 20-е набранное очко в НХЛ.

«Калгари» на выезде победил «Миннесоту» (3:1). У «Калгари» результативной передачей отметился белорусский нападающий Егор Шарангович. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил матч из-за травмы верхней части тела. Его восстановление может занять до двух недель.

«Виннипег» дома одержал победу над «Тампа-Бэй» (4:2). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников в матче против бывшей команды отметился ассистентским хет-триком. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам и допустил результативную ошибку, отбросив шайбу на клюшку Наместникова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» на выезде победила «Аризону» (4:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам, одержал 18-ю победу в этом сезоне и был признан второй звездой матча.

«Детройт» на выезде оказался сильнее «Сан-Хосе» (5:3). У «Сан-Хосе» заброшенной шайбой в третьем периоде отметился нападающий Александр Барабанов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ванкувер
6:3
5:0, 0:1, 1:2
Оттава
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-игрок «Спартака» отказался переходить в «Интер Майами»
Тарасенко прервал серию без голов, оформив дубль за 17 минут
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь