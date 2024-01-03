Тарасенко прервал серию без голов, оформив дубль за 17 минут

У хозяев по две шайбы забросили Элиас Петтерссон (17', 18') и Пьюс Сутер (13', 58'). Также голами отметились Иэн Коул (3') и Джей Ти Миллер (17'). У гостей отличились Клод Жиру (22') и дважды Владимир Тарасенко (41', 58').

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Тарасенко прервал свою серию из восьми игр без заброшенных шайб. На счету 32-летнего россиянина в этом сезоне 31 матч и 24 (8+16) набранных очков.

У «Ванкувера» результативными действиями отметились нападающий Илья Михеев и защитник Никита Задоров. Михеев отметился передачей на Коула, а Задоров ассистировал Миллеру.

«Ванкувер» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в пятницу, 5 января, на выезде против «Сент-Луиса».

«Оттава» занимает последнее место на Востоке. В пятницу, 5 января, «сенаторы» на выезде сыграют против «Сиэтла».

Другие результаты дня:

«Бостон» на выезде обыграл «Коламбус» (4:1). Защитник «Коламбуса» Иван Проворов вместе с одноклубником Дмитрием Воронковым поучаствовали в единственной шайбе «мундиров» и записали себе в актив по результативной передаче. Для Воронкова, который проводит дебютный сезон за океаном, это уже 20-е набранное очко в НХЛ.

«Калгари» на выезде победил «Миннесоту» (3:1). У «Калгари» результативной передачей отметился белорусский нападающий Егор Шарангович. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил матч из-за травмы верхней части тела. Его восстановление может занять до двух недель.

«Виннипег» дома одержал победу над «Тампа-Бэй» (4:2). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников в матче против бывшей команды отметился ассистентским хет-триком. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам и допустил результативную ошибку, отбросив шайбу на клюшку Наместникова.

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«Флорида» на выезде победила «Аризону» (4:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам, одержал 18-ю победу в этом сезоне и был признан второй звездой матча.

«Детройт» на выезде оказался сильнее «Сан-Хосе» (5:3). У «Сан-Хосе» заброшенной шайбой в третьем периоде отметился нападающий Александр Барабанов.