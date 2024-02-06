Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Колорадо»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=378bee6b556f8887&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240405" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в матче на 19-й минуте открыл капитан «Колорадо» Натан Маккиннон. Благодаря этой шайбе 28-летний канадец сравнялся по набранным очкам с лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Никитой Кучеровым. В активе обоих хоккеистов теперь по 85 (32+53) набранных очков.

«Рейнджерс» удалось сравнять счет только в концовке матча. На 52-й минуте нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин протащил шайбу из-за ворот до синей линии и нанес бросок по воротам. Шайба отскочила от конька Маккиннона и залетела в ворота. Автором решающей шайбы на второй минуте овертайма стал канадский нападающий Алекси Лафреньер.

На счету Панарина 50 сыгранных матчей и 67 (31+36) набранных очков. 32-летнему россиянину осталось забросить одну шайбу для повторения личного рекорда в НХЛ по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, который он установил в сезоне-2019/20. В списке лучших бомбардиров Панарин идет на четвертом месте.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел весь матч на скамейке запасных.

«Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Бостона» на шесть очков. Следующий матч команда проведет в четверг, 8 февраля, дома против «Тампа-Бэй».